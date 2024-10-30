В Кремле назвали "фейком" сообщения о переговорах Украины и России

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал "фейком" сообщение издания Financial Times о том, что Киев и Москва якобы ведут переговоры о прекращении взаимных обстрелов энергетических объектов, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил в аудиосообщении для российских медиа.

"Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются таких вбросов" , — заявил Песков.

Напомним, по данным издания Financial Times, Украина и Россия проводят предварительные переговоры о возможном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру. Источники издания утверждают, что Киев пытается возобновить переговорный процесс при посредничестве Катара, который в августе был близок к соглашению, но потерпел крах после начала операции ВСУ в Курской области РФ.