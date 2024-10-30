Російська опозиція анонсувала антивоєнну демонстрацію у Берліні

Російські політики-вигнанці Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза та Юлія Навальна мають намір провести в Берліні демонстрацію проти війни, яку їхня країна веде проти України, повідомляє Радіо Свобода.

"Разом з Юлією Навальною та Володимиром Кара-Мурзою ми оголошуємо про проведення великої антивоєнної демонстрації у Берліні 17 листопада. Це буде марш із вимогою вивести російські війська з України, судити Володимира Путіна як воєнного злочинця та звільнити всіх політв’язнів" , – написав Яшин у своїх соцмережах.

Політик, звільнений з ув’язнення в РФ у межах масштабного обміну в’язнями із Заходом 1 серпня, зазначив, що в Росії зараз немає можливості проводити легальні акції протесту – "людей там жорстоко б’ють і садять на величезні терміни".

"Але ми все ще можемо показати, що мирна, вільна та цивілізована Росія існує. Ми існуємо, ми не мовчимо, і ми діємо разом"﻿ , – заявив Яшин.

Удова загиблого за ґратами в РФ Олексія Навального Юлія опублікувала відео, в якому вона разом із Яшиним та Кара-Мурзою закликає брати участь в акції у Берліні.

"Цією акцією ми хочемо не лише консолідувати демократичні та антивоєнні сили, а й підтримати наших співгромадян у Росії, які перебувають у заручниках у путінського режиму" , – йдеться в підписі до відео.

Минулого тижня депутат Бундестагу від партії ХДС Родеріх Кізеветтер в інтерв’ю газеті Bild розкритикував позицію Юлії Навальної щодо російсько-української війни, яку Навальна висловила в інтерв’ю виданню Die Zeit. На думку Кізеветтера, Навальна не має співчуття до українських жертв війни, оскільки вона не розуміє законного права України на самооборону, яке "явно дозволяє та підтримує військовий наступ України на російську територію". На думку Кізеветтера, Навальна є "партнером, який не заслуговує на довіру, для відповідальної політики в рамках міжнародного права", а скоріше виступає "адвокатом імперських претензій Росії".

Приводом для реакції депутата Бундестагу стали висловлювання Навальної щодо того, як вона оцінює українську операцію в Курській області РФ. На її думку, ця ситуація "має дві сторони", і такі атаки можуть ще більше згуртувати російський народ і зміцнити владу лідера РФ Володимира Путіна. На запитання, чи вважає вона постачання зброї Україні правильним, Навальна сказала, що на це складно відповісти. "Бомби вражають і росіян", – відзначила вона. Війну російська політикиня у вигнанні вважає "війною Путіна". Водночас вона додала, що Росії колись доведеться вибачитися перед Україною.

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