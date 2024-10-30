Российская оппозиция анонсировала антивоенную демонстрацию в Берлине

Российские политики-изгнанники Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная намерены провести в Берлине демонстрацию против войны, которую их страна ведет против Украины, сообщает Радио Свобода.

"Вместе с Юлией Навальной и Владимиром Кара-Мурзой мы объявляем о проведении большой антивоенной демонстрации в Берлине 17 ноября. Это будет марш с требованием вывести российские войска из Украины, судить Владимира Путина как военного преступника и уволить всех политзаключенных" , - написал Яшин в своих соцсетях.

Политик, освобожденный от заключения в РФ в рамках масштабного обмена заключенными с Западом 1 августа, отметил, что у России сейчас нет возможности проводить легальные акции протеста – "людей там жестоко избивают и сажают на огромные сроки".

"Но мы все еще можем показать, что мирная, свободная и цивилизованная Россия существует. Мы существуем, мы не молчим, и мы действуем вместе" , – заявил Яшин.

Вдова погибшего за решеткой в РФ Алексея Навального Юлия опубликовала видео, в котором она вместе с Яшиным и Кара-Мурзой призывает участвовать в акции в Берлине.

"Этой акцией мы хотим не только консолидировать демократические и антивоенные силы, но и поддержать наших сограждан в России, которые находятся в заложниках у путинского режима" , – говорится в подписи к видео.

На прошлой неделе депутат Бундестага от партии ХДС Родерих Кизеветтер в интервью газете Bild подверг критике позицию Юлии Навальной относительно российско-украинской войны, которую Навальная высказала в интервью изданию Die Zeit. По мнению Кизеветтера, Навальная не сочувствует украинским жертвам войны, поскольку она не понимает законного права Украины на самооборону, которое "явно позволяет и поддерживает военное наступление Украины на российскую территорию". По мнению Кизеветтера, Навальная является "не заслуживающим доверия партнером для ответственной политики в рамках международного права", а скорее выступает "адвокатом имперских претензий России".

Поводом к реакции депутата Бундестага стали высказывания Навальной относительно того, как она оценивает украинскую операцию в Курской области РФ. По ее мнению, эта ситуация "имеет две стороны", и такие атаки могут еще больше сплотить российский народ и укрепить власть лидера РФ Владимира Путина. На вопрос, считает ли она поставки оружия Украине правильной, Навальная сказала, что на это сложно ответить. "Бомбы поражают и россиян", – отметила она. Войну российская политика в изгнании считает "войной Путина". В то же время она добавила, что России когда-нибудь придется извиниться перед Украиной.

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