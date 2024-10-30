Єврокомісія висуває Грузії умову для подальшої інтеграції з ЄС – ЗМІ

Якщо Грузія не змінить поточний курс дій, який ставить під загрозу її шлях до ЄС, і не продемонструє відчутних зусиль для вирішення актуальних проблем та реалізації ключових реформ, Єврокомісія не зможе розглянути можливість рекомендації початку переговорів з Грузією про вступ. Про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо розширення. Документ потрапив у розпорядження "Відлуння Кавказу" та грузинської служби Радіо Свобода, повідомляє Ехо Кавказу.

У звіті зазначено, що у грудні 2023 року Європейська рада надала Грузії статусу кандидата, проте дії грузинського уряду з весни 2024 року ставлять під загрозу шлях Грузії до ЄС і де-факто призупиняють процес вступу.

Нагадаємо, що переговори про вступ України та Молдови до ЄС розпочалися 25 червня 2024 року.

"Надання статусу кандидата Грузії у грудні 2023 року не було супроводжене достатньою політичною прихильністю влади до проведення необхідних реформ для просування країни на шляху до ЄС.

Навпаки, відбулися значні негативні події, включаючи ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу" та законодавчого пакета "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", а також сильні антиєвропейські наративи з боку грузинських чиновників, що серйозно вплинуло на курс Грузії до ЄС. В результаті процес приєднання Грузії фактично було припинено. Грузія також досягла незначного прогресу в реалізації дев'яти кроків, передбачених Комунікацією про розширення Європейської комісії 2023 року" , – йдеться у документі.

Єврокомісія вважає, що "конструктивний та інклюзивний діалог з усього політичного спектру зараз має першорядне значення".

Відповідно до висновків Європейської Ради від 17 жовтня, ЄС закликає Грузію прийняти демократичні, всеосяжні та стійкі реформи, що відповідають основним принципам європейської інтеграції.

"Грузія має скасувати закон "Про прозорість іноземного впливу", законодавчий пакет "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" та утриматися від інших дій, що підривають верховенство права та основні права, які залишаються невід'ємною частиною відносин Грузії з ЄС. Грузія також має відновити зусилля щодо досягненню гендерної рівності" , – йдеться у документі.

У документі зазначено, що "відповідність Грузії до зовнішньої політики та політики безпеки ЄС залишається низькою". Країна не приєдналася до санкційних пакетів ЄС проти Росії та Білорусі, але "зробила зусиль щодо обмеження обходу санкцій через свою територію".

Згідно зі звітом, владі Грузії "необхідно припинити поширення дезінформації проти цінностей ЄС і натомість активізувати дії щодо боротьби з дезінформацією та протистояти ворожій політичній риториці".

У звіті також зазначено, що ВВП на душу населення Західних Балкан, України, Молдови та Грузії "залишається на рівні приблизно 50% або нижче рівня ЄС, а темпи досягнення конвергенції залишаються повільними".