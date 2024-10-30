Еврокомиссия выдвигает Грузии условие для дальнейшей интеграции с ЕС – СМИ

Если Грузия не изменит текущий курс действий, который ставит под угрозу ее путь к ЕС, и не продемонстрирует ощутимые усилия для решения актуальных проблем и реализации ключевых реформ, Еврокомиссия не будет в состоянии рассмотреть возможность рекомендации начала переговоров с Грузией о вступлении. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии о расширении. Документ попал в распоряжение "Эхо Кавказа" и грузинской службы Радио Свобода, сообщает Эхо Кавказа.

В отчете указано, что в декабре 2023 года Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата, однако действия грузинского правительства с весны 2024 года ставят под угрозу путь Грузии к ЕС и де-факто приостанавливают процесс вступления.

Напомним, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС начались 25 июня 2024 года.

"Предоставление статуса кандидата Грузии в декабре 2023 года не было сопровождено достаточной политической приверженностью властей к проведению необходимых реформ для продвижения страны на пути к ЕС.

Напротив, произошли значительные негативные события, включая принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и законодательного пакета "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", а также сильные антиевропейские нарративы со стороны грузинских чиновников, что серьезно повлияло на курс Грузии к ЕС. В результате процесс присоединения Грузии фактически был приостановлен. Грузия также добилась незначительного прогресса в реализации девяти шагов, предусмотренных Коммуникацией о расширении Европейской комиссии 2023 года" , – сказано в документе.

Еврокомиссия считает, что "конструктивный и инклюзивный диалог по всему политическому спектру сейчас имеет первостепенное значение".

В соответствии с заключениями Европейского Совета от 17 октября, ЕС призывает Грузию принять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы, соответствующие основным принципам европейской интеграции.

"Грузия должна отменить закон "О прозрачности иностранного влияния", законодательный пакет "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" и воздержаться от других действий, подрывающих верховенство права и основные права, которые остаются неотъемлемой частью отношений Грузии с ЕС. Грузия также должна возобновить усилия по достижению гендерного равенства" , – говорится в документе.

В документе указано, что "соответствие Грузии внешней политике и политике безопасности ЕС остается низким". Страна не присоединилась к санкционным пакетам ЕС против России и Беларуси, но "предприняла усилия по ограничению обхода санкций через свою территорию".

Согласно отчету, властям Грузии "необходимо прекратить распространение дезинформации против ценностей ЕС и вместо этого активизировать действия по борьбе с дезинформацией и противостоять враждебной политической риторике".

В отчете также указано, что ВВП на душу населения Западных Балкан, Украины, Молдовы и Грузии "остается на уровне примерно 50% или ниже от уровня ЕС, а темпы достижения конвергенции остаются медленными".