"Дію" вже використовують понад 21 млн українців – Федоров

Застосунком "Дія" вже користуються понад 21 мільйон українців, це є результатом, який мотивує рухатися та цифровізувати далі. Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Укрінформ.

"Ми зростаємо щодня. У січні подолали позначку у 20 мільйонів і масштабуємося далі. Стабільно посідаємо друге місце після Google за популярністю серед українських застосунків в AppStore" , - зазначив він.

За словами Федорова, з "Дією" українці одружуються, відкривають бізнеси, купують нове житло та відновлюють зруйноване, економлять час і поступово забувають про ксерокопії. "Дія стала державним superapp, без якого вже складно уявити життя", - додав він.

"У день запуску "Дії" ми стежили за кількістю завантажень й авторизацій, тоді мріяли про перший мільйон користувачів. Минуло 5 років — і зараз бачимо на дашборді 21 000 000, це класний результат, який мотивує рухатися й цифровізувати далі" , - наголосив Федоров.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" невдовзі стануть доступними шість нових послуг, зокрема, відображення дозволу на зброю і Дія.Підпис для юридичних осіб.