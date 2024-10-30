"Дію" уже используют более 21 млн украинцев – Федоров

Приложением "Дія" уже пользуется более 21 миллиона украинцев, это результат, который мотивирует двигаться и цифровизировать дальше. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Укринформ.

"Мы растем каждый день. В январе преодолели отметку в 20 миллионов и масштабируемся дальше. Стабильно занимаем второе место после Google по популярности среди украинских приложений в AppStore" , - отметил он.

По словам Федорова, в "Дії" украинцы женятся, открывают бизнесы, покупают новое жилье и восстанавливают разрушенное, экономят время и постепенно забывают о ксерокопиях. "Дія" стало государственным superapp, без которого уже сложно представить жизнь", – добавил он.

"В день запуска "Дії" мы следили за количеством загрузок и авторизаций, тогда мечтали о первом миллионе пользователей. Прошло 5 лет — и сейчас видим на дашборде 21 миллион, это классный результат, мотивирующий двигаться и цифровизировать дальше" , - подчеркнул Федоров.

Напомним, в приложении "Дія" вскоре станут доступны шесть новых услуг, в частности, отображение разрешения на оружие и "Дія.Подпись" для юридических лиц.