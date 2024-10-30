Дуда: Потужне сільське господарство – це проблемне питання для вступу України в ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда попередив, що вступ України в Європейський Союз вимагає спеціальної аграрної політики, бо вона має надто потужне сільське господарство. Про це він сказав у інтерв'ю польському телебаченню Trwam, повідомляє ЛігаБізнес.

"Звісно, проблем [у відносинах з Україною] вистачає. Вони є і будуть. Якщо ми говоримо про вступ України до ЄС, то питання її сільського господарства потребує детального аналізу, детального обговорення та особливої ​​європейської політики в цій сфері, тому що українське сільське господарство насправді настільки потужне, що може загрожувати сільському господарству всього ЄС у його нинішньому вигляді" , – сказав Дуда.

Минулого року схожу заяву зробив інший політик від партії "Право і солідарність", тодішній міністр сільського господарства Роберт Телус. Він казав, що вступ України в Європейський Союз стане викликом для європейського сільського господарства, зокрема й польського.

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка казав, що торішнє зернове ембарго з боку Польщі – це початок переговорів про вступ до ЄС.