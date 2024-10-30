Дуда: Мощное сельское хозяйство - это проблемный вопрос для вступления Украины в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда предупредил, что вступление Украины в Европейский Союз требует специальной аграрной политики, поскольку у нее слишком мощное сельское хозяйство. Об этом он сказал в интервью польскому телевидению Trwam, сообщает Лига.Бизнес.

"Конечно, проблем [в отношениях с Украиной] хватает. Они есть и будут. Если мы говорим о вступлении Украины в ЕС, то вопрос ее сельского хозяйства требует детального анализа, детального обсуждения и особой европейской политики в этой сфере, потому что украинский сельское хозяйство на самом деле настолько мощное, что может угрожать сельскому хозяйству всего ЕС в его нынешнем виде" , — сказал Дуда.

В прошлом году подобное заявление сделал другой политик от партии "Право и солидарность", тогдашний министр сельского хозяйства Роберт Телус. Он говорил, что вступление Украины в Европейский Союз станет вызовом для европейского сельского хозяйства, в том числе польского.

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка говорил, что прошлогоднее зерновое эмбарго со стороны Польши – это начало переговоров по вступлению в ЕС.