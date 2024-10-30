Україна виконала вимоги для переговорів про вступ – звіт Єврокомісії

У Європейській комісії зазначили, що у процесі підготовки до вступу в ЄС Україна "виконала всі кроки", визначені у висновку Європейської комісії від 2022 року щодо надання статусу кандидата. Про це свідчить проєкт звіту ЄК щодо України у рамках так званого "пакету розширення", фрагменти якого опинилися у розпорядженні журналістів, повідомляє Європейська правда.

Серед іншого, у документі позитивно відзначені зусилля України щодо прав нацменшин – попри те, що Угорщина вважає прогрес України недостатнім. Так, ЄК позитивно оцінює зміни у меншинне законодавство, схвалені у грудні 2023 року, при цьому Брюссель пішов навіть на те, щоби підтвердити підтримку українського закону навіть без його аналізу Венеційською комісією, свідчать джерела видання.

"Хоч ми і відзначаємо, що Венеційська комісія не оновила свої рекомендації, та Єврокомісія вважає, що Україна виконала необхідні заходи" , – цитують звіт джерела.

Варто відзначити, що українська експертна спільнота підтримала цей закон після того, як до нього були внесені зміни, на яких наполягали експерти, включаючи "Європейську правду". Утім, угорський уряд і наближені до нього структури продовжували висувати претензії до України, не погоджуючися із виконанням рекомендації.

Єврокомісія також кілька разів зауважила, що "Обмеження основних прав, пов’язані з воєнним станом, залишаються загалом пропорційними".