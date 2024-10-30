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Економіка Німеччини показала невелике "обнадійливе" зростання

Економіка Німеччини показала невелике "обнадійливе" зростання
Фото: Pixabay

Німецька економіка у третьому кварталі показала невелике зростання, що у профільному міністерстві вважають "променем надії". Про це пише Spiegel, повідомляє Європейська правда.

Федеральний офіс статистики у середу оприлюднив попередню оцінку, за якою ВВП у третьому кварталі 2024 року зріс на 0,2 процентних пункти, порівняно з попереднім кварталом. 

Такий результат виявився набагато позитивнішим за очікування.

Головний економіст DZ Bank Міхаель Гольштайн назвав цифри "позитивною несподіванкою, але ще не поворотом". 

Проте у Бундесбанку сумніваються, що економіка ФРН зможе уникнути спадання під кінець року, та очікують стагнації у четвертому кварталі. 

Навесні 2024 року канцлер Олаф Шольц оптимістично оцінював перспективи німецької економіки, посилаючись на рекордний рівень зайнятості та уповільнення інфляції завдяки падінню цін на енергоносії.

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