Экономика Германии показала небольшой "обнадеживающий" рост
Немецкая экономика в третьем квартале показала небольшой рост, что в профильном министерстве считают "лучом надежды". Об этом пишет Spiegel, сообщает Европейская правда.
Федеральный офис статистики в среду обнародовал предварительную оценку, по которой ВВП в третьем квартале 2024 года вырос на 0,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом.
Такой результат оказался намного позитивнее ожиданий.
Главный экономист DZ Bank Михаэль Гольштайн назвал цифры "положительной неожиданностью, но еще не поворотом".
Однако в Бундесбанке сомневаются, что экономика ФРГ сможет избежать спада к концу года, и ожидают стагнации в четвертом квартале.
Весной 2024 года канцлер Олаф Шольц оптимистично оценивал перспективы немецкой экономики, ссылаясь на рекордный уровень занятости и замедление инфляции благодаря падению цен на энергоносители.