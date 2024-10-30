Экономика Германии показала небольшой "обнадеживающий" рост

Немецкая экономика в третьем квартале показала небольшой рост, что в профильном министерстве считают "лучом надежды".﻿ Об этом пишет Spiegel, сообщает Европейская правда.

Федеральный офис статистики в среду обнародовал предварительную оценку, по которой ВВП в третьем квартале 2024 года вырос на 0,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом.

Такой результат оказался намного позитивнее ожиданий.

Главный экономист DZ Bank Михаэль Гольштайн назвал цифры "положительной неожиданностью, но еще не поворотом".

Однако в Бундесбанке сомневаются, что экономика ФРГ сможет избежать спада к концу года, и ожидают стагнации в четвертом квартале.

Весной 2024 года канцлер Олаф Шольц оптимистично оценивал перспективы немецкой экономики, ссылаясь на рекордный уровень занятости и замедление инфляции благодаря падению цен на энергоносители.