Радбез ООН обговорить участь військ КНДР у війні проти України

Сьогодні, 30 жовтня, Рада безпеки ООН обговорить залучення Росією північнокорейських військ до війни проти України. Засідання відбудеться на запит української делегації з пункту порядку денного Радбезу "Підтримання миру і безпеки України", повідомляє Укрінформ.

Початок – о 15:00 за східноамериканським часом (21:00 за Києвом).

Раніше північнокорейський режим вирішив відправити 12 тисяч військових для підтримки Росії у війні проти України.

Також відомо про прибуття в зону бойових дій російсько-української війни перших підрозділів військових із КНДР, які пройшли вишкіл на східних полігонах Росії. Поява північнокорейського підкріплення зафіксована, зокрема, у Курській області.

Сполучені Штати проводять консультації з іншими країнами щодо спільного реагування на дії РФ і Північної Кореї в контексті перекидання військ КНДР на російську територію та можливого залучення їх до війни проти України.