Совбез ООН обсудит участие войск КНДР в войне против Украины

Сегодня, 30 октября, Совбез ООН обсудит привлечение Россией северокорейских войск к войне против Украины. Заседание состоится по запросу украинской делегации из пункта повестки дня Совбеза "Поддержание мира и безопасности Украины", сообщает Укринформ.

Начало – в 15:00 по восточноамериканскому времени (21:00 по Киеву).

Ранее северокорейский режим решил отправить 12 тысяч военных для поддержки России в войне против Украины.

Также известно о прибытии в зону боевых действий российско-украинской войны первых военных подразделений из КНДР, которые прошли обучение на восточных полигонах России. Появление северокорейского подкрепления зафиксировано, в частности, в Курской области.

Соединенные Штаты проводят консультации с другими странами по поводу совместного реагирования на действия РФ и Северной Кореи в контексте переброски войск КНДР на российскую территорию и возможного привлечения их к войне против Украины.