Підрозділи РФ у Калінінграді можуть готувати диверсії у Європі – розслідування

Розміщені у Калінінградській області підрозділи РФ можуть займатися підготовкою диверсій на території держав Балтії та Польщі. Про це йдеться у великому дослідженні литовського мовника LRT спільно з журналістами-розслідувачами з Польщі та Естонії стосовно актуальних і потенційних загроз з боку Росії і Білорусі, повідомляє Європейська правда.

Один з анонімних співрозмовників журналістів, джерело у литовській розвідці, каже, що російські спецпризначенці у Калінінградській області та підрозділи, пов’язані зі спецслужбами, дуже ймовірно залучені до планування і здійснення різних диверсій у регіоні.

За його словами, "бажаного ефекту досягають відносно дешево".

"Атаки зазвичай здійснюються особами, яких завербували через соцмережі. Їхні можливості дуже обмежені, вони зосереджуються на менших, але більш легкодоступних цілях. Безпосередній наслідок кожної такої атаки досить незначний, проте загальний вплив визначається кількістю нападів і реакцією на них у суспільстві. Це невдалі спроби посіяти відчуття нестабільності і небезпеки у суспільстві західних країн і підірвати підтримку України" , – каже співрозмовник.

У матеріалі пригадали цілу серію затримань у Польщі через минулі інциденти, у яких підозрюють "російський слід", та підготовку диверсій.

Серед російських підрозділів у Калінінграді найбільш небезпечним може бути 390-й (раніше 561-й) розвідувальний підрозділ. Його база знаходиться в Парусному неподалік російської військово-морської бази у Балтійську. За останніми даними, там перебуває до 120 військовослужбовців включно з персоналом.

Ці спецпризначенці проходять підготовку для виконання завдань проти країн НАТО на узбережжі Балтійського моря, зокрема проти стратегічних об’єктів Литви та Польщі. Потенційними цілями може бути, наприклад, стратегічний литовський порт Клайпеда, незамінний у логістиці НАТО на випадок операцій у регіоні.

Один з анонімних співрозмовників журналістів каже, що у разі гіпотетичного нападу Росії на НАТО "ця диверсійна група робитиме свою роботу".