Подразделения РФ в Калининграде могут готовить диверсии в Европе – расследование

Размещенные в Калининградской области подразделения РФ могут заниматься подготовкой диверсий на территории государств Балтии и Польши. Об этом говорится в большом исследовании литовского вещателя LRT совместно с журналистами-расследователями из Польши и Эстонии относительно актуальных и потенциальных угроз со стороны России и Беларуси, сообщает Европейская правда.

Один из анонимных собеседников журналистов, источник в литовской разведке, говорит, что российские спецназовцы в Калининградской области и подразделения, связанные со спецслужбами, очень вероятно вовлечены в планирование и осуществление различных диверсий в регионе.

По его словам, "желаемый эффект достигается относительно дешево".

"Атаки обычно осуществляются лицами, которых завербовали через соцсети. Их возможности очень ограничены, они сосредотачиваются на меньших, но более легкодоступных целях. Непосредственное последствие каждой такой атаки довольно незначительное, однако общее влияние определяется количеством нападений и реакцией на них в обществе. Это неудачные попытки посеять ощущение нестабильности и опасности в обществе западных стран и подорвать поддержку Украины", – говорит собеседник.

В материале вспомнили целую серию задержаний в Польше из-за прошлых инцидентов, в которых подозревают "российский след", и подготовку диверсий.

Среди российских подразделений в Калининграде наиболее опасным может быть 390-е (ранее 561-е) разведывательное подразделение. Его база находится в Парусном неподалеку от российской военно-морской базы в Балтийске. По последним данным, там находится до 120 военнослужащих, включая персонал.

Эти спецназовцы проходят подготовку для выполнения задач против стран НАТО на побережье Балтийского моря, в частности против стратегических объектов Литвы и Польши. Потенциальными целями может быть, например, стратегический литовский порт Клайпеда, незаменимый в логистике НАТО на случай операций в регионе.

Один из анонимных собеседников журналистов говорит, что в случае гипотетического нападения России на НАТО "эта диверсионная группа будет делать свою работу".