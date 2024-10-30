Сирський спростив процедуру переведення військових між частинами

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський затвердив спрощену процедуру переведення бійців між військовими частинами.﻿ З посиланням на джерела у Генеральному штабі ЗСУ, повідомляє Мілітарний.

Відповідно до вимоги розробили алгоритм спрощеного переміщення військовослужбовців до військових частин пріоритетного комплектування з використанням месенджерів WhatsApp або Signal для швидкого реагування посадовими особами.

Мета такого кроку — оперативне комплектування бойових військових частин найбільш вмотивованим особовим складом.

У Генеральному штабі створюється робоча група з представників Головного управління персоналу та Головного управління психологічної підтримки персоналу Генерального Штабу ЗСУ.

Вони виділяють для роботи групи своїх представників, яких Головне управління зв’язку та кібербезпеки Генерального Штабу ЗСУ забезпечує технічними засобами: планшетом, комп’ютером, доступом до мережі Інтернет, а також мобільним номером.

Інформацію вже довели до командувачів родів, видів, військ (сил) ЗСУ і терміном до сьогодні, 29 жовтня 2024 року, мають ознайомити під підпис з вимогами алгоритму.

Після спілкування з декількома військовими Збройних Сил України, вони на правах анонімності підтвердили доведення їм алгоритму.

За алгоритмом, військовослужбовець, який виявив бажання перейти на посаду до іншої військової частини, надсилає до створеної у Генеральному штабі Збройних cил України робочої групи месенджерами WhatsApp або Signal копію рапорта.

Окрім рапорта з зазначенням чинної посади та посади, на яку хоче перевестися військослужбовець, також має бути письмова згода, більш відома як «відношення», командира військової частини, куди хоче перевестися боєць чи бійчиня.

Щоб оперативно ухвалити кадрове рішення, робоча група розглядає доцільність переміщення військовослужбовця та упродовж доби опрацьовує відповідний план та надає його на розгляд Головнокомандувачу Збройних сил України.

Після позитивного рішення щодо переміщення військовослужбовця та видання наказу (щодо особового складу) Кадровий центр Збройних сил України надсилає електронне повідомлення до військової частини, де військовослужбовець проходить військову службу та до військової частини, до якої переміщується.

Про ухвалене чи неухвалене кадрове рішення щодо переведення військових (відсутність необхідного рівня освіти, бойового досвіду тощо) старший робочої групи протягом двох діб повідомляє заявника.

Командир військової частини, в якій проходить службу військовослужбовець, після отримання інформаційного повідомлення про кадрове рішення щодо переміщення до іншої військової частини в мінімальний визначений законодавством термін:

забезпечує здачу справ та посади військовослужбовця;

готує документи щодо зняття військовослужбовця з усіх видів забезпечення та виключення його зі списків особового складу військової частини;

готує витяги з наказу (щодо стройової частини) про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (в трьох примірниках), припис, грошовий, продовольчий, речовий атестати, атестат на зброю та інші документи (за потреби) надсилаються до військової частини, куди переміщується військовослужбовець;

решту облікових документів військовослужбовця (особова справа тощо) направляються фельд’єгерсько-поштовим зв’язком встановленими порядком засобами.

Таке переведення військових можливе до частин пріоритетного комплектування.