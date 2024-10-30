Сырский упростил процедуру перевода военных между частями

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский утвердил упрощенную процедуру перевода бойцов между воинскими частями. Со ссылкой на источники в Генеральном штабе ВСУ, сообщает Милитарный.

В соответствии с требованием был разработан алгоритм упрощенного перемещения военнослужащих в воинские части приоритетного комплектования с использованием мессенджеров WhatsApp или Signal для быстрого реагирования должностными лицами.

Цель такого шага – оперативное комплектование боевых воинских частей наиболее мотивированным личным составом.

В Генеральном штабе создается рабочая группа представителей Главного управления персонала и Главного управления психологической поддержки персонала Генерального Штаба ВСУ.

Они выделяют для работы группы своих представителей, которых Главное управление связи и кибербезопасности Генерального Штаба ВСУ обеспечивает техническими средствами: планшетом, компьютером, доступом в Интернет, а также мобильным номером.

Информацию уже довели до командующих родов, видов, войск (сил) ВСУ и сроком сегодня, 29 октября 2024 года, должны ознакомить под подпись с требованиями алгоритма.

После общения с несколькими военными Вооруженных Сил Украины, они на правах анонимности подтвердили доведение им алгоритма.

По алгоритму военнослужащий, изъявивший желание перейти на должность в другую воинскую часть, присылает в созданную в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рабочую группу мессенджерами WhatsApp или Signal копию рапорта.

Кроме рапорта с указанием действующей должности и должности, на которую хочет перевестись военнослужащий, также должно быть письменное согласие, более известное как «отношение», командира воинской части, куда хочет перевестись боец или бой.

Чтобы оперативно принять кадровое решение, рабочая группа рассматривает целесообразность перемещения военнослужащего и прорабатывает соответствующий план в течение суток и предоставляет его на рассмотрение Главнокомандующему Вооруженными силами Украины.

После положительного решения о перемещении военнослужащего и издании приказа (по личному составу) Кадровый центр Вооруженных сил Украины направляет электронное сообщение в воинскую часть, где военнослужащий проходит военную службу и в воинскую часть, в которую перемещается.

О принятом или непринятом кадровом решении о переводе военных (отсутствие необходимого уровня образования, боевого опыта и т.п.) старший рабочей группы в течение двух суток сообщает заявителю.

Командир воинской части, в которой проходит службу военнослужащий, после получения информационного сообщения о кадровом решении о перемещении в другую воинскую часть в минимальный определенный законодательством срок:

обеспечивает сдачу дел и должности военнослужащего;

готовит документы о снятии военнослужащего со всех видов обеспечения и исключения его из списков личного состава воинской части;

готовит выдержки из приказа (по строевой части) об исключении военнослужащего из списков личного состава воинской части (в трех экземплярах), предписание, денежный, продовольственный, вещевой аттестаты, аттестат на оружие и другие документы (при необходимости) направляются в воинскую часть, куда перемещается военнослужащий;

остальные учетные документы военнослужащего (личное дело и т.д.) направляются фельдъегерско-почтовой связью установленными порядком средствами.

Такой перевод военных возможен в части приоритетного комплектования.