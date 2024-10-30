Нардепи підтримали законопроект про ветеранське підприємництво

Верховна Рада на засіданні 29 жовтня прийняла за основу законопроєкт № 10258 про ветеранське підприємництво. Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, повідомляє ЛігаБізнес.

Законопроєкт визначає поняття "ветеранське підприємництво", принципи державної політики у цій сфері, встановлює види та форми держпідтримки ветеранського бізнесу, а також створює сприятливі умови для започаткування та розвитку ветеранського підприємництва.

Згідно з проєктом закону суб'єктами ветеранського підприємництва є:

ФОП або самозайняті особи з числа ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, членів сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України;

юридичні особи, де ветеран або група ветеранів війни, та/або члени сім'ї ветерана війни, та/або члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, та/або члени сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України володіють корпоративними правами у розмірі не менше 60% сформованого статутного капіталу або 60% і більше членів юридичної особи є вищезгаданими особами.

Державна підтримка суб'єктів ветеранського підприємництва включатиме фінансову, інформаційну, консультаційну та просвітницьку підтримку, зокрема:

підтримку у сфері інновацій, науки і промислового виробництва;

підтримку суб'єктів ветеранського підприємництва, що провадять експортну діяльність;

підтримку у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів та кадрів ведення бізнесу.

Фінансова підтримка надаватиметься у формі грантів, кредитів для започаткування і ведення підприємницької діяльності, компенсації відсоткових ставок за кредитами, компенсації лізингових, факторингових платежів тощо.