Нардепы поддержали законопроект о ветеранском предпринимательстве

Верховная Рада на заседании 29 октября приняла за основу законопроект № 10258 о ветеранском предпринимательстве. Со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов, сообщает ЛигаБизнес.

Законопроект определяет понятие "ветеранское предпринимательство", принципы государственной политики в этой сфере, устанавливает виды и формы господдержки ветеранского бизнеса, а также создает благоприятные условия для организации и развития ветеранского предпринимательства.

Согласно проекту закона субъектами ветеранского предпринимательства являются:

ФЛП или самозанятые лица из числа ветеранов войны, членов их семей, членов семьи погибшего (умершего) ветерана войны, членов семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины;

юридические лица, где ветеран или группа ветеранов войны, и/или члены семьи ветерана войны, и/или члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны, и/или члены семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины владеют корпоративными правами в размере не менее 60% сформированного уставного капитала или 60% и больше членов юридического лица являются вышеупомянутыми лицами.

Государственная поддержка субъектов ветеранского предпринимательства будет включать финансовую, информационную, консультационную и просветительскую поддержку, в частности:

поддержку в сфере инноваций, науки и промышленного производства;

поддержку субъектов ветеранского предпринимательства, осуществляющих экспортную деятельность;

поддержку в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров и кадров ведения бизнеса.

Финансовая поддержка будет предоставляться в форме грантов, кредитов для открытия и ведения бизнеса, компенсации процентных ставок по кредитам, компенсации лизинговых, факторинговых платежей и тому подобное.