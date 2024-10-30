У Південній Кореї відреагували на інформацію про передачу Україні снарядів

У ЗМІ з'явилися чутки, що Південна Корея розглядає передачу Україні артилерійських снарядів. Але вони неправдиві.﻿ З посиланням на Newsis та Dong-A Ilbo, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Як повідомляла газета Dong-A Ilbo, неназваний представник уряду країни розповів, що Україна останнім часом неодноразово просила Сеул надати 155-мм артилерійські снаряди.

При цьому інше джерело журналістів зазначало, що відповідне рішення має ухвалювати Рада національної безпеки. Також має бути вирішене питання про те, яким чином здійснювати постачання, - напряму чи через США.

Newsis стверджує, що неназваний високопосадовець Офісу президента Південної Кореї вже спростував такі чутки.