В Южной Корее отреагировали на информацию о передаче Украине снарядов

В СМИ появились слухи о том, что Южная Корея рассматривает передачу Украине артиллерийских снарядов. Но они неправдивы. Со ссылкой на Newsis и Dong-A Ilbo, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Как сообщала газета Dong-A Ilbo, неназванный представитель правительства страны рассказал, что Украина последнее время неоднократно просила у Сеула предоставить 155-мм артиллерийские снаряды.

При этом другой источник журналистов отмечал, что соответствующее решение должен принимать Совет национальной безопасности. Также должен быть решен вопрос о том, каким образом осуществлять поставки, - напрямую или через США.

Newsis утверждает, что неназванный высокопоставленный представитель Офиса президента Южной Кореи уже опроверг такие слухи.