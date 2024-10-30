У Покровську блокують деякі ділянки міста для оборони - МВА

Війська РФ перебувають за 6,7 кілометрів від Покровська на Донеччині, у місті триває побудова оборонних споруд.﻿﻿ З посиланням на коментар голови Покровської МВА Сергія Добряка, повідомляє Суспільне.

Добряк сказав, що деякі ділянки будуть заблоковані на в’їзд і виїзд. У Покровську вже побудовано декілька ешелонів, якими частково будуть перекриті вулиці та мікрорайони.

Він також підтвердив, що водопостачання у місті немає, однак питна вода доступна.

Електропостання по місту покриває 60%. У місті продовжують працювати кілька сімейних лікарів та міська лікарня, поранених вивозять у Добропілля. Працюють невеликі крамниці та ринок, пошта й банкомати на інкасацію, ЦНАП.

Опалювального сезону в Покровську не буде, готуються пункти обігріву. Проте місцева влада закликає людей не чекати морозів та виїжджати.