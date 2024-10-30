В Покровске блокируют некоторые участки города для обороны - ГВА

Войска РФ находятся в 6,7 километрах от Покровска Донецкой области, в городе продолжается построение оборонительных сооружений.﻿﻿ Со ссылкой на комментарий председателя Покровской МВА Сергея Добряка, сообщает Суспільне.

Добряк объяснил, что некоторые участки будут заблокированы на въезд и выезд. В Покровске уже построено несколько эшелонов, которыми частично будут перекрыты улицы и микрорайоны.

Он также подтвердил, что водоснабжения в городе нет, однако питьевая вода доступна.

Электроснабжение по городу покрывает 60%. В городе продолжают работать несколько семейных врачей и городская больница, раненых вывозят в Доброполье. Работают небольшие магазины и рынок, почта и банкоматы на инкассацию, ЦПАУ.

Отопительного сезона в Покровске не будет, готовятся пункты обогрева. Однако местные власти призывают людей не ждать морозов и выезжать.