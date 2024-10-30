Україна виробляє майже 20 артсистем "Богдана" щомісячно – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що України виробляє вже майже 20 САУ "Богдана" на місяць. З посиланням на звернення президента за підсумками візиту до країн Північної Європи, повідомляє Економічна правда.

За підсумками візиту вдалося домовитися про нові пакети підтримки для сектору оборони України. Крім того, обговорювалися інвестиції в виробництво зброї в Україні та розвиток спільних оборонних проєктів.

"Робимо артилерію - вже майже 20 САУ "Богдана" на місяць" , - заявив він.