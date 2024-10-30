Украина производит почти 20 артсистем "Богдана" ежемесячно – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина производит уже почти 20 САУ "Богдана" в месяц. Со ссылкой на обращение президента по итогам визита в страны Северной Европы, сообщает Экономическая правда.

По итогам визита удалось договориться о новых пакетах поддержки для сектора обороны Украины. Кроме того, обсуждались инвестиции в производство оружия в Украине и развитие совместных оборонных проектов.

"Делаем артиллерию - уже почти 20 САУ "Богдана" в месяц" , — заявил он.