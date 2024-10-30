Украина производит почти 20 артсистем "Богдана" ежемесячно – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина производит уже почти 20 САУ "Богдана" в месяц. Со ссылкой на обращение президента по итогам визита в страны Северной Европы, сообщает Экономическая правда.
По итогам визита удалось договориться о новых пакетах поддержки для сектора обороны Украины. Кроме того, обсуждались инвестиции в производство оружия в Украине и развитие совместных оборонных проектов.
"Делаем артиллерию - уже почти 20 САУ "Богдана" в месяц", — заявил он.
"Богдана" - первая украинская самоходная артиллерийская установка, разработанная под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм.