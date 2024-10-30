Норвегія виділить $118 млн на озброєння для українських F-16

Уряд Норвегії виділить 1,3 млрд норвезьких крон (понад 118,2 млн дол.) на закупівлю необхідного обладнання та озброєння для винищувачів F-16. Літаки Україна отримає до нового року, повідомляє Укрінформ.

Про це в середу в Одесі на спільному брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

«Перша передача F-16 Норвегією Україні буде здійснена в цьому році» , – сказав норвезький міністр.

Він зазначив, що окрім самих літаків Україні знадобляться й компоненти для їх забезпечення.

«Ми допоможемо у фінансуванні закупівлі систем озброєння для F-16, а також різних компонентів для їх забезпечення. На це буде витрачено 1,3 млрд норвезьких крон» , – сказав міністр оборони Норвегії.

Також під час зустрічі міністри обговорили посилення систем ППО, надання Україні ракетних систем, інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

«Сьогодні ми відвідували в Одесі об’єкти оборонної промисловості і я вражений, наскільки сильно ви змогли збільшити масштаби виготовлення, а також рівнем вашої інноваційності» , - сказав Грам.

Також міністри відвідали центр реабілітації військових в Одесі.