Норвегия выделит $118 млн на вооружение для украинских F-16

Правительство Норвегии выделит 1,3 млрд норвежских крон (более 118,2 млн долл.) на закупку необходимого оборудования и вооружения для истребителей F-16. Самолеты Украина получит до нового года, сообщает Укринформ.

Об этом в среду в Одессе на совместном брифинге с министром обороны Украины Рустемом Умеровым заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

"Первая передача F-16 Норвегией Украине будет осуществлена в этом году" , - сказал норвежский министр.

Он отметил, что, кроме самих самолетов, Украине понадобятся и компоненты для их обеспечения.

«Мы поможем в финансировании закупки систем вооружения для F-16, а также разных компонентов для их обеспечения. На это будет израсходовано 1,3 млрд норвежских крон» , – сказал министр обороны Норвегии.

Также во время встречи министры обсудили усиление систем ПВО, предоставление Украине ракетных систем, инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.

"Сегодня мы посещали в Одессе объекты оборонной промышленности и я поражен, насколько сильно вы смогли увеличить масштабы изготовления, а также уровнем вашей инновационности" , - сказал Грамм.

Также министры посетили центр реабилитации военных в Одессе.