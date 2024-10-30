Норвегія погодилася профінансувати зміцнення ППО України

Норвегія готова до співфінансування зміцнення української ППО.﻿ Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі із норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом, повідомляє Лівий берег.

Міністри також обговорили співпрацю у галузі спільних закупівель і залучення інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс.

Ще одна тема перемовин – Коаліція морських спроможностей, у якій працює Норвегія, і конкретні кроки для розвитку цієї ініціативи.

Норвегія також планує допомогти посилити Військово-морські сили України.