Норвегія погодилася профінансувати зміцнення ППО України
Норвегія готова до співфінансування зміцнення української ППО. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі із норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом, повідомляє Лівий берег.
Міністри також обговорили співпрацю у галузі спільних закупівель і залучення інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс.
Ще одна тема перемовин – Коаліція морських спроможностей, у якій працює Норвегія, і конкретні кроки для розвитку цієї ініціативи.
Норвегія також планує допомогти посилити Військово-морські сили України.