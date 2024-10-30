Норвегия согласилась профинансировать укрепление ПВО Украины

Норвегия готова к софинансированию укрепления украинских ПВО.﻿ Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с норвежским коллегой Бьорном Арильдом Граммом, сообщает Левый берег.

Министры также обсудили сотрудничество в области совместных закупок и привлечения инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Еще одна тема переговоров – Коалиция морских возможностей, в которой работает Норвегия, и конкретные шаги по развитию этой инициативы.

Норвегия также намерена помочь усилить Военно-морские силы Украины.