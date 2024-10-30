Делегація Угорщини проігнорувала зустріч НАТО у Будапешті - Politico

Угорські офіційні особи відхилили запрошення прийти на зустріч послів і аташе з питань оборони держав — членів НАТО у Будапешті, яка відбулася у середу, 30 жовтня. На зустрічі обговорювали угорську політику економічного нейтралітету". З посиланням Politico, повідомляє Новое время.

Як зазначає видання, у цей час міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто поїхав на Мінську конференцію з питань євразійської безпеки в Білорусі.

Метою зустрічі у Будапешті було обговорення угорської політики щодо «заохочення зв’язків з Росією і Китаєм», додали журналісти.

«Ми цінуємо можливість обговорити нову політику Угорщини з нашими союзниками. Той факт, що обговорення політики „нейтралітету“ союзника було потрібне, говорить сам за себе» , — заявив посол США в Будапешті Девід Прессман.

Як заявив один із посадовців НАТО, останні дії та риторика Угорщини щодо Альянсу викликають «серйозне занепокоєння». За його словами, зустріч у Будапешті «була б корисною можливістю для Угорщини пояснити свої дії союзникам, але вони були відсутні під час обговорення».

Інший посадовець НАТО заявив Politico, що Будапешт відіграє «незмінну роль» у підтримці діяльності НАТО. Проте чиновник визнав розбіжність думок між Угорщиною та іншими членами Альянсу.

У червні повідомлялося, що НАТО обмежило обмін розвідувальною інформацією з Угорщиною через сумніви в лояльності угорського керівництва до Альянсу.

Раніше ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Угорщина не братиме участі в рішеннях НАТО щодо України, але й не буде їх блокувати.

У травні угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявляв, що чиновники та юристи країни розробляють нову концепцію членства країни в НАТО, яка б відрізняла її зобов’язання від інших країн-членів.