Делегация Венгрии проигнорировала встречу НАТО в Будапеште - Politico

Венгерские официальные лица отклонили приглашение прийти на встречу послов и атташе по вопросам обороны государств — членов НАТО в Будапеште, которая состоялась в среду, 30 октября. На встрече обсуждали венгерскую политику экономического нейтралитета".﻿ Со ссылкой на Politico, сообщает Новое время.

Как отмечает издание, в это время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поехал на Минскую конференцию по вопросам евразийской безопасности в Беларуси.

Целью встречи в Будапеште было обсуждение венгерской политики в отношении «поощрения связей с Россией и Китаем», добавили журналисты.

«Мы ценим возможность обсудить новую политику Венгрии с нашими союзниками. Тот факт, что обсуждение политики „нейтралитета“ союзника было необходимо, говорит сам за себя» , — заявил посол США в Будапеште Дэвид Прессман.

Как заявил один из чиновников НАТО, последние действия и риторика Венгрии в отношении Альянса вызывают «серьезное беспокойство». По его словам, встреча в Будапеште «была бы полезной возможностью для Венгрии объяснить свои действия союзникам, но они отсутствовали во время обсуждения».

Другой чиновник НАТО заявил Politico, что Будапешт играет «неизменную роль» в поддержке деятельности НАТО. Однако чиновник признал расхождение мнений между Венгрией и другими членами Альянса.

В июне сообщалось, что НАТО ограничило обмен разведывательной информацией с Венгрией из-за сомнений в лояльности венгерского руководства к Альянсу.

Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Венгрия не будет участвовать в решениях НАТО по Украине, но и не будет их блокировать.

В мае венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что чиновники и юристы страны разрабатывают новую концепцию членства страны в НАТО, которая бы отличала ее обязательства от других стран-членов.