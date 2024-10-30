Армія РФ окупувала Селидове - DeepState

Аналітики проєкту DeepState оновили карту, зазначивши, що російські війська окупували ще три населених пункти Донецької області.﻿﻿ З посиланням на Deepstate, Генштаб ЗСУ, повідомляє Українська правда.

"Ворог окупував Селидове, Вишневе, Зоряне, а також просунувся біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці" , - повідомили аналітики DeepState.

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомляють, що окупанти намагалися вклинитися в оборону на Покровському напрямку, зокрема в районі Селидового, але отримали відсіч.