Армия РФ оккупировала Селидово - DeepState
Аналитики проекта DeepState обновили карту, отметив, что российские войска оккупировали еще три населенных пункта Донецкой области. Со ссылкой на Deepstate, Генштаб ВСУ, сообщает Украинская правда.
"Враг оккупировал Селидово, Вишневое, Зоряное, а также продвинулся возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке", - сообщили аналитики Deepstate.
В то же время в Генштабе ВСУ сообщают, что оккупанты пытались вклиниться в оборону на Покровском направлении, в частности в районе Селидово, но получили отпор.