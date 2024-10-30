Армия РФ оккупировала Селидово - DeepState

Аналитики проекта DeepState обновили карту, отметив, что российские войска оккупировали еще три населенных пункта Донецкой области.﻿﻿ Со ссылкой на Deepstate, Генштаб ВСУ, сообщает Украинская правда.

"Враг оккупировал Селидово, Вишневое, Зоряное, а также продвинулся возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке" , - сообщили аналитики Deepstate.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщают, что оккупанты пытались вклиниться в оборону на Покровском направлении, в частности в районе Селидово, но получили отпор.