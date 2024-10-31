КНДР запустила балістичну ракету в бік Японії

Північна Корея випустила балістичну ракету в бік Японії в четвер вранці за місцевим часом.﻿﻿ Про це пише Yonhap з посиланням на військових Південної Кореї, повідомляє Українська правда.

Військові не надали жодних подробиць, заявивши, що аналіз триває.

Запуск відбувся кілька годин після того, як керівники оборонних відомств Південної Кореї та Сполучених Штатів засудили розгортання військ Північної Кореї в Росії.

Востаннє Північна Корея випустила кілька балістичних ракет малої дальності 18 вересня.