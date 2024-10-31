КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря в четверг утром по местному времени.﻿﻿ Об этом пишет Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи, сообщает Украинская правда.

Военные не предоставили никаких подробностей, заявив, что анализ продолжается.

Запуск состоялся через несколько часов после того, как руководители оборонных ведомств Южной Кореи и Соединенных Штатов осудили развертывание войск Северной Кореи в России.

Последний раз Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября.