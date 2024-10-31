Двадцята атака на Київ за місяць: ППО збила всі безпілотники

Армія РФ у ніч з 30-го на 31 жовтня російські війська атакували Київ ударними дронами. Силами та засобами ППО, РЕБ всі вони були знешкоджені.﻿﻿ Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, повідомляє Українська правда.

"Двадцята повітряна атака на Київ за жовтень! Як і під час останніх нападів, збройні сили російської федерації знову застосували БпЛА. На Київ безпілотники заходили хвилями і з різних напрямків.

Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала дві з половиною години. Силами та засобами ППО, РЕБ всі російські дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені" , – йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки в Подільському районі міста зафіксовано﻿ падіння уламків, виникла пожежа на відкритій місцевості. Також пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.

Попередньо, є інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач. Інформація щодо постраждалих не надходила.