Двадцята атака на Київ за місяць: ППО збила всі безпілотники
Армія РФ у ніч з 30-го на 31 жовтня російські війська атакували Київ ударними дронами. Силами та засобами ППО, РЕБ всі вони були знешкоджені. Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, повідомляє Українська правда.
"Двадцята повітряна атака на Київ за жовтень! Як і під час останніх нападів, збройні сили російської федерації знову застосували БпЛА. На Київ безпілотники заходили хвилями і з різних напрямків.
Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала дві з половиною години. Силами та засобами ППО, РЕБ всі російські дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені", – йдеться у повідомленні.
Унаслідок атаки в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків, виникла пожежа на відкритій місцевості. Також пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.
Попередньо, є інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач. Інформація щодо постраждалих не надходила.