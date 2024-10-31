Двадцатая атака на Киев за месяц: ПВО сбила все беспилотники

Армия РФ в ночь с 30-го на 31 октября российские войска атаковали Киев ударными дронами. Силами и средствами ПВО, РЭБ все они были обезврежены.﻿﻿ Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко, сообщает Украинская правда.

"Двадцатая воздушная атака на Киев за октябрь! Как и во время последних нападений, вооруженные силы российской федерации снова применили БпЛА. На Киев беспилотники заходили волнами и с разных направлений.

Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды и суммарно длилась два с половиной часа. Силами и средствами ПВО, РЭБ все российские дроны, которые угрожали Киеву, были обезврежены" , – говорится в сообщении.

В результате атаки в Подольском районе города зафиксировано﻿ падение обломков, возник пожар на открытой местности. Также повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.

Предварительно, есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередач. Информация о пострадавших не поступала.