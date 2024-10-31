ППО збила 17 безпілотників та дві ракети, РФ атакувала міст на Одещині – ЗСУ

У ніч на 31 жовтня російські війська вдарили по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Сили ППО збили 17 безпілотників та дві ракети. Відомо, що під ударом росіян опинився міст на Одещині.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Під ударом опинився міст через Білгород-Дністровський лиман у Затоці на Одещині.

"Випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря" , – йдеться в повідомленні.

Також окупанти вдарили по Краматорську двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, випущеними з Ростовської області РФ.

Війська РФ запустили 43 ударні безпілотники типу Shahed та дрони невстановленого типу з напрямків Курськ, Орел (РФ).

"Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях. Окрім двох збитих керованих авіаційних ракет Х-59/69 увечері на Одещині, станом на 08.00 підтверджено збиття 17 ворожих БпЛА.

23 безпілотники локаційно втрачено, ще три російські БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ та тимчасово окупованої території України" , – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.