ПВО сбила 17 беспилотников и две ракеты, РФ атаковала мост на Одесчине – ВСУ
В ночь на 31 октября российские войска ударили по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили 17 беспилотников и две ракеты. Известно, что под ударом россиян оказался мост в Одесской области.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Под ударом оказался мост через Белгород-Днестровский лиман в Затоке Одесской области.
"Выпущены две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 из самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря", – говорится в сообщении.
Также оккупанты ударили по Краматорску двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, выпущенными из Ростовской области РФ.
Войска РФ запустили 43 ударных беспилотника типа Shahed и дроны неустановленного типа по направлениям Курск, Орел (РФ).
"Противовоздушная оборона работала в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях. Кроме двух сбитых управляемых авиационных ракет Х-59/69 вечером в Одесской области, по состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 17 вражеских БПЛА.
23 беспилотника локационно потеряны, еще три российских БпЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении РФ и временно оккупированной территории Украины", – говорится в сообщении.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.