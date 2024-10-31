ПВО сбила 17 беспилотников и две ракеты, РФ атаковала мост на Одесчине – ВСУ

В ночь на 31 октября российские войска ударили по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили 17 беспилотников и две ракеты. Известно, что под ударом россиян оказался мост в Одесской области.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Под ударом оказался мост через Белгород-Днестровский лиман в Затоке Одесской области.

"Выпущены две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 из самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря" , – говорится в сообщении.

Также оккупанты ударили по Краматорску двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, выпущенными из Ростовской области РФ.

Войска РФ запустили 43 ударных беспилотника типа Shahed и дроны неустановленного типа по направлениям Курск, Орел (РФ).

"Противовоздушная оборона работала в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях. Кроме двух сбитых управляемых авиационных ракет Х-59/69 вечером в Одесской области, по состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 17 вражеских БПЛА.

23 беспилотника локационно потеряны, еще три российских БпЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении РФ и временно оккупированной территории Украины" , – говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.