У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 694 950 окупантів, 1310 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 31 жовтня склали:

особового складу – близько 694 950 (+1310) осіб,

танків – 9156 (+19) од,

бойових броньованих машин – 18450 (+17) од,

артилерійських систем – 20013 (+58) од,

РСЗВ – 1243 (+1) од,

засоби ППО – 994 (+8) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18063 (+84),

крилаті ракети – 2627 (+2),

кораблі / катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27961 (+121) од,

спеціальна техніка – 3570 (+3) од.

Як повiдомлялось, на території РФ проходить підготовку військовий контингент КНДР чисельністю 12 тисяч осіб, щонайменше 500 серед них — офіцери.