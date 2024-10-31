У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 694 950 окупантів, 1310 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 31 жовтня склали:
- особового складу – близько 694 950 (+1310) осіб,
- танків – 9156 (+19) од,
- бойових броньованих машин – 18450 (+17) од,
- артилерійських систем – 20013 (+58) од,
- РСЗВ – 1243 (+1) од,
- засоби ППО – 994 (+8) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18063 (+84),
- крилаті ракети – 2627 (+2),
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27961 (+121) од,
- спеціальна техніка – 3570 (+3) од.
Як повiдомлялось, на території РФ проходить підготовку військовий контингент КНДР чисельністю 12 тисяч осіб, щонайменше 500 серед них — офіцери.