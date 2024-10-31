В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 694 950 оккупантов, 1310 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 31 октября составили:
- личного состава – около 694 950 (+1310) человек,
- танков – 9156 (+19) ед,
- боевых бронированных машин – 18450 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 20013 (+58) ед,
- РСЗО – 1243 (+1) ед,
- средства ПВО – 994 (+8) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18063 (+84),
- крылатые ракеты – 2627 (+2),
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 27961 (+121) ед,
- специальная техника – 3570 (+3) ед.
Как сообщалось, на территории РФ проходит подготовку военный контингент КНДР численностью 12 тысяч человек, по меньшей мере 500 из них — офицеры.