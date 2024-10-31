Close button

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 694 950 оккупантов, 1310 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 31 октября составили:

  • личного состава – около 694 950 (+1310) человек,
  • танков – 9156 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин – 18450 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 20013 (+58) ед,
  • РСЗО – 1243 (+1) ед,
  • средства ПВО – 994 (+8) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18063 (+84),
  • крылатые ракеты – 2627 (+2),
  • корабли/катера – 28 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 27961 (+121) ед,
  • специальная техника – 3570 (+3) ед.

Как сообщалось, на территории РФ проходит подготовку военный контингент КНДР численностью 12 тысяч человек, по меньшей мере 500 из них — офицеры.

Новости

Популярные темы форума

analytics