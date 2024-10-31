В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 694 950 оккупантов, 1310 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 31 октября составили:

личного состава – около 694 950 (+1310) человек,

танков – 9156 (+19) ед,

боевых бронированных машин – 18450 (+17) ед,

артиллерийских систем – 20013 (+58) ед,

РСЗО – 1243 (+1) ед,

средства ПВО – 994 (+8) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18063 (+84),

крылатые ракеты – 2627 (+2),

корабли/катера – 28 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 27961 (+121) ед,

специальная техника – 3570 (+3) ед.

Как сообщалось, на территории РФ проходит подготовку военный контингент КНДР численностью 12 тысяч человек, по меньшей мере 500 из них — офицеры.