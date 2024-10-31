В уряді відреагували на зауваження Єврокомісії щодо телемарафону

Україна планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану, зосередившись на сталому розвитку медіаінфраструктури. Про це заявив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, повідомляє Еспресо TV.

"Рекомендації Єврокомісії щодо марафону "Єдині новини" взяті до уваги. Держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану, зосередившись на сталому розвитку медіаінфраструктури. Адже наша мета - створити простір для правди й свободи слова, і ця робота продовжується щодня", - заявив міністр.

За його словами, Україна вже розпочала шлях змін - крок за кроком, як каже Точицький, забезпечує доступ кожного громадянина до публічної інформації та активно залучає ресурси міжнародних партнерів, щоб підтримати відновлення українських медіа.

Нагадаємо, 30 жовтня Єврокомісія розкритикувала телемарафон та заявила, що Україна має працювати над відновленням "плюралістичного медіаландшафту".

"У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії", – йдеться у звіті.

Крім цього, у звіті звернули увагу на телеканал "Рада", основним завданням якого, на думку Єврокомісії, має стати "поширення інформації про парламентську діяльність, зокрема про роботу представників парламентської опозиції".