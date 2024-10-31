В правительстве отреагировали на замечания Еврокомиссии в отношении телемарафона

Украина планирует прекратить поддержку марафона после завершения военного положения, сосредоточившись на постоянном развитии медиаинфраструктуры. Об этом заявил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий, сообщает Эспрессо TV.

"Рекомендации Еврокомиссии по марафону "Единые новости" взяты во внимание. Государство планирует прекратить поддержку марафона после завершения военного положения, сосредоточившись на постоянном развитии медиаинфраструктуры. Ведь наша цель – создать пространство для правды и свободы слова, и эта работа продолжается ежедневно" , - заявил министр.

По его словам, Украина уже начала путь перемен – шаг за шагом, как говорит Точицкий, обеспечивает доступ каждого гражданина к публичной информации и активно привлекает ресурсы международных партнеров, чтобы поддержать восстановление украинских медиа.

Напомним, 30 октября Еврокомиссия подвергла критике телемарафон и заявила, что Украина должна работать над восстановлением "плюралистического медиаландшафта".

"В 2023 году украинское правительство инвестировало государственные средства в проект телевизионного марафона. Стоит переоценить, есть ли это лучшая площадка для свободной дискуссии" , – говорится в отчете.

Кроме этого, в отчете обратили внимание на телеканал "Рада", основной задачей которого, по мнению Еврокомиссии, должно стать "распространение информации о парламентской деятельности, в частности, о работе представителей парламентской оппозиции".