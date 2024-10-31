Прем'єр Канади: Треба подвоїти зусилля з підтримки України

Росія намагається виснажити сили України, викликавши втому від війни в її міжнародних партнерів, - і це доводить необхідність зміцнення підтримки Києва. Про це заявив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив у Монреалі на міністерській конференції щодо людського виміру Формули миру, повідомляє Укрінформ.

"У ці складні часи - а зараз кожна демократія у світі постає перед складними часами - було б зручно сказати (дехто так і робить), що у нас є власні проблеми, тож ми не можемо й надалі підтримувати Україну. Але це саме те, чого прагне Кремль. Вони (Росія – ред.) сприймають історію у віддаленій перспективі. Для них не проблема відправити на смерть тисячі своїх громадян, намагаючись перечекати нас. Саме тому нам усім треба подвоїти зусилля" , - сказав Трюдо.

Він наголосив, що для Путіна вторгнення в Україну стало “помилкою на помилці”.

"Він точно не врахував одного чинника: сили, стійкості й відваги українського народу. Після майже тисячі днів (від початку повномасштабної війни – ред.) ваша рішучість ніколи не була твердіша. Ваша віра у вільну, демократичну, безпечну й горду Україну - непохитна, тож майбутня перемога буде як вашою, так і нашою спільною" , - переконаний прем’єр-міністр Канади.

Як повідомлялося, у середу в Монреалі розпочала роботу дводенна тематична конференція щодо четвертого пункту української Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб". У ній беруть участь представники близько 70 держав та міжнародних організацій. Захід організували Канада та Норвегія як співголови робочої групи з реалізації цього пункту. Очікується, що за підсумками конференції буде ухвалене спільне комюніке.