Премьер Канады: Нужно удвоить усилия по поддержке Украины

Россия пытается истощить силы Украины, вызвав усталость от войны у ее международных партнеров, и это доказывает необходимость укрепления поддержки Киева. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в Монреале на министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира, сообщает Укринформ.

"В эти сложные времена - а сейчас каждая демократия в мире предстает перед сложными временами - было бы удобно сказать (некоторые так и делают), что у нас есть собственные проблемы, поэтому мы не можем и дальше поддерживать Украину. Но это именно то, чего Стремится Кремль. Они (Россия – ред.) воспринимают историю в отдаленной перспективе. Для них не проблема отправить насмерть тысячи своих граждан, пытаясь переждать нас. Именно поэтому нам всем надо удвоить усилия" , - сказал Трюдо.

Он подчеркнул, что для Путина вторжение в Украину стало ошибкой на ошибке.

"Он точно не учел одного фактора: силы, стойкости и отваги украинского народа. После почти тысячи дней (с начала полномасштабной войны – ред.) ваша решимость никогда не была более твердой. Ваша вера в свободную, демократическую, безопасную и гордую Украину - непоколебима, так что предстоящая победа будет как вашей, так и нашей общей" , - убежден премьер-министр Канады.

Как сообщалось, в среду в Монреале начала работу двухдневная тематическая конференция по четвертому пункту украинской Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц". В нем принимают участие представители около 70 государств и международных организаций. Мероприятие организовали Канада и Норвегия как сопредседатель рабочей группы по реализации этого пункта. Ожидается, что по итогам конференции будет принято совместное коммюнике.