Литва передала Україні пакет допомоги з генераторами та боєприпасами

Литва оголосила про передачу Україні пакета військової допомоги, до якого увійшли електрогенератори, міни та боєприпаси, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Литви.

Як зазначили в литовському оборонному відомстві, цей пакет допомоги надається Україні в рамках підготовки Збройних сил до зими.

У Міноборони нагадали, що з початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 705 мільйонів євро.

Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила мільярд євро, додали у відомстві.

Раніше міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що цього року його держава планує передати Україні допомогу ще на 40-50 млн євро.

Із них, як уже повідомлялось, 10 млн євро Литва інвестує у виробництво ракетного безпілотного комплексу "Паляниця" в Україні. Також вона передасть Києву радари, обладнання для розмінування, системи ППО малої дальності.