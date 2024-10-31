Литва передала Украине пакет помощи с генераторами и боеприпасами

Литва объявила о передаче Украине пакета военной помощи, в который вошли электрогенераторы, мины и боеприпасы, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Литвы.

Как отметили в литовском оборонном ведомстве, этот пакет помощи предоставляется Украине в рамках подготовки Вооруженных сил к зиме.

В Минобороны напомнили, что с начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 705 миллионов евро.

Общая поддержка Украины со стороны Литвы является долгосрочной и превысила миллиард евро, добавили в ведомстве.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что в этом году его государство планирует передать Украине помощь еще на 40-50 млн евро.

Из них, как уже сообщалось, 10 млн евро Литва инвестирует в производство ракетного беспилотного комплекса "Паляниця" в Украине. Также она передаст Киеву радары, оборудование для разминирования, системы ПВО малой дальности.