Трамп перевтілився у сміттяра, щоб яскравіше покритикувати Байдена

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп ненадовго перевтілився у сміттєвоза, щоб яскравіше покритикувати слова президента Джо Байдена за день до того. Про це пише ABC News, повідомляє Європейська правда.

Прибувши своїм брендованим літаком на передвиборчі заходи у Грін Бей у Вісконсині, Трамп одягнув поверх костюма яскравий помаранчевий жилет комунальника та сів у кабіну білого сміттєвоза, який для такої нагоди також прикрасили логотипом кампанії.

President Trump is saving America from a Garbage Truck ???????????????????????? pic.twitter.com/1cRoo9pUzO — Liz Churchill (@liz_churchill10) October 31, 2024

Такий перформанс Трамп влаштував у відповідь на необережну ремарку Джо Байдена, що створила проблеми для кампанії Гарріс в останні дні перед виборами.

Під час відеодзвінка з активістською групою, що відстоює інтереси американців латиноамериканського походження, Байден прокоментував образливі слова коміка Тоні Хінкчліфа, озвучені тим на передвиборчому мітингу Трампа – комік назвав Пуерто-Рико "плавучим островом сміття".

"Єдине плаваюче сміття, яке я там бачу – це його прихильники", – сказав Байден. Згодом він спробував поправити ситуацію поясненням, що хотів наголосити на неприпустимості демонізації Трампом і його фанатиками латиноамериканців.

Трамп вирішив буквально обіграти ремарку Байдена.

Всівшись у кабіну, Трамп запитав присутніх, "як їм його сміттєвоз", та сказав, що робить це "на честь Камали і Джо Байдена".

Також Трамп спробував відмежуватися від лів Хінчкліфа. "Я нічого не знаю про цього коміка. Я не знаю, хто він, я ніколи його не бачив. Я чув його заяву, але то була його заява. Це ж комік, що тут сказати… Я люблю Пуерто-Рико, а Пуерто-Рико любить мене", – заявив Дональд Трамп.

Після того він пішов на сцену передвиборчого заходу у тому ж помаранчевому жилеті комунальника.

Нагадаємо, невдовзі перед цим Трамп на деякий час взяв на себе роль працівника "Макдональдсу" – у відповідь на згадки його суперниці Камали Гарріс про те, що вона у студентські роки мала такий підробіток.

До дня виборів у США – 5 листопада – залишається менше ніж тиждень. Опитування засвідчили, що понад 80% американців готові прийняти їхнй результат незалежно від того, хто з кандидатів переможе.