Трамп перевоплотился в мусорщика, чтобы ярче покритиковать Байдена

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ненадолго перевоплотился в мусорщика, чтобы ярче покритиковать слова президента Джо Байдена за день до того. Об этом пишет ABC News, сообщает Европейская правда.

Прибыв своим брендированным самолетом на предвыборные мероприятия в Грин Бэй в Висконсине, Трамп надел поверх костюма яркий оранжевый жилет коммунальщика и сел в кабину белого мусоровоза, который для такого случая также украсили логотипом кампании.

President Trump is saving America from a Garbage Truck ???????????????????????? pic.twitter.com/1cRoo9pUzO — Liz Churchill (@liz_churchill10) October 31, 2024

Такой перформанс Трамп устроил в ответ на неосторожную ремарку Джо Байдена, которая создала проблемы для кампании Харрис в последние дни перед выборами.

Во время видеозвонка с активистской группой, отстаивающей интересы американцев латиноамериканского происхождения, Байден прокомментировал оскорбительные слова комика Тони Хинкчлифа, озвученные тем на предвыборном митинге Трампа – комик назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора".

"Единственный плавающий мусор, который я там вижу – это его сторонники" , – сказал Байден. Впоследствии он попытался поправить ситуацию объяснением, что хотел подчеркнуть недопустимость демонизации Трампом и его фанатиками латиноамериканцев.

Трамп решил буквально обыграть ремарку Байдена.

Усевшись в кабину, Трамп спросил присутствующих, "как им его мусоровоз", и сказал, что делает это "в честь Камалы и Джо Байдена".

Также Трамп попытался откреститься от лив Хинчклифа.

"Я ничего не знаю об этом комике. Я не знаю, кто он, я никогда его не видел. Я слышал его заявление, но это было его заявление. Это же комик, что тут сказать... Я люблю Пуэрто-Рико, а Пуэрто-Рико любит меня" , – заявил Дональд Трамп.

После этого он пошел на сцену предвыборного мероприятия в том же оранжевом жилете коммунальщика.

Напомним, вскоре перед этим Трамп на некоторое время взял на себя роль работника "Макдональдса " – в ответ на упоминания его соперницы Камалы Харрис о том, что она в студенческие годы имела такую подработку.

До дня выборов в США – 5 ноября – остается меньше недели. Опросы показали, что более 80% американцев готовы принять их результат независимо от того, кто из кандидатов победит.